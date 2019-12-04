Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Происшествия

Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД 

ТАСС 2 часа назад
У поездов МЦД появился отличительный знак
Фото: РИА Новости
Почти 2 тыс. специальных стикеров наклеили на поезда, курсирующие на Московских центральных диаметрах, сообщила в среду пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
"Стикеры (красный параллелограмм с буквами МЦД — прим. ТАСС) размещены снаружи вагонов с учетом пожеланий пассажиров. Они подчеркивают, что поезда на МЦД — это не только "Иволги", но и привычные электрички, тем самым ускоряя посадку в поезда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также внутри вагонов наклеены схемы московского метро с МЦД и информация о стоимости и способах оплаты проезда. "Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте "Одинцово — Окружная" курсируют в режиме МЦД поезда "Аэроэкспресс", — добавили в пресс-службе.
Движение по двум диаметрам было запущено 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель — до 8 декабря.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах "Мои документы" в Москве Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах "Мои документы" в Москве
Комментарии 1 
Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 102
У России появился новый противник
У России появился новый противник 224
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 29
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 65
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 347
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение