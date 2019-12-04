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Названа стоимость билетов в парк «Остров мечты» 

Москва24 2 часа назад
Названа стоимость билетов в парк «Остров мечты»
Фото: ТАСС
Стоимость билета в парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме в Москве составит 2,9 тысячи рублей для взрослого, а для детей от года и до 10 лет — 2,6 тысячи рублей, говорится на сайте "Острова мечты".
Билеты на 29 февраля 2020 года купить можно уже сейчас.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Острова мечты", парк станет доступен для посетителей в следующем году.
"Точная дата открытия пока не определена, это произойдет в следующем году", — сказали в пресс-службе.
"Остров мечты" — один из главных строительных проектов столицы. Объект возводится в Нагатинской пойме. Это крупнейший крытый парк аттракционов в Европе, где будут работать около 7,5 тысячи человек. Первым откроется крытый тематический парк развлечений площадью 292 тысячи квадратных метров. Там представят аттракцион "Полет над миром динозавров". Кроме того, в число объектов первой очереди войдут ландшафтный парк площадью 44 гектара, кинотеатр-мультиплекс на 17 залов, наземно-подземный паркинг более чем на три тысячи машино-мест и концертный зал на 3,8 тысячи мест. Планируемый срок сдачи первой очереди — конец 2019 года.
Ранее на главной площади променада в парке поставили веницианскую карусель высотой более девяти метров и диаметром более 11 метров. Карусель вместит одновременно до 82 человек и будет состоять из 68 посадочных модулей. Прокатиться смогут люди ростом от 1,5 до 1,95 метра.
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Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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