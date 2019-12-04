В зоопарке поселились исчезающие обезьянки

Напоминающие львов обезьянки поселились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселились две пятилетние самки золотистых львиных тамаринов. Эти имеющие необычную внешность приматы занесены в Международную Красную книгу — их численность не превышает тысячи особей.

Увидеть новых жителей зоопарка можно будет в левом крыле павильона «Дом обезьян».

Москву обезьянок привезли из зоопарка Мюнстера ( Германия ) в середине октября. Первое время они находились на карантине, а в конце ноября животных перевели в основной павильон.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, переговоры по получению этих животных велись больше года.

— В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство. У наших зоологов богатый опыт работы с разными видами приматов — от игрунок до горилл, так что сложностей с содержанием львиных тамаринов возникнуть не должно, — рассказала Акулова.

У золотистых тамаринов мягкая, длинная шерсть, пышная грива практически скрывает уши. Грива и утолщенный хвост придают животным сходство со львом. Они небольшого размера и большую часть жизни проводят на деревьях. Тамарины питаются фруктами, насекомыми, ящерицами и яйцами птиц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.