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Напоминающие львов обезьянки поселились в Московском зоопарке 

Вечерняя Москва + ещё 7 5 часов назад
В зоопарке поселились исчезающие обезьянки
Фото: Официальный Сайт Мэра Москвы
В Московском зоопарке поселились две пятилетние самки золотистых львиных тамаринов. Эти имеющие необычную внешность приматы занесены в Международную Красную книгу — их численность не превышает тысячи особей.
Увидеть новых жителей зоопарка можно будет в левом крыле павильона «Дом обезьян».
В Москву обезьянок привезли из зоопарка Мюнстера (Германия) в середине октября. Первое время они находились на карантине, а в конце ноября животных перевели в основной павильон.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, переговоры по получению этих животных велись больше года.
— В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной из самок пару и получить потомство. У наших зоологов богатый опыт работы с разными видами приматов — от игрунок до горилл, так что сложностей с содержанием львиных тамаринов возникнуть не должно, — рассказала Акулова.
У золотистых тамаринов мягкая, длинная шерсть, пышная грива практически скрывает уши. Грива и утолщенный хвост придают животным сходство со львом. Они небольшого размера и большую часть жизни проводят на деревьях. Тамарины питаются фруктами, насекомыми, ящерицами и яйцами птиц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Теги:
Новости Москвы , Германия
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