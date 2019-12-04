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Прокатиться с ветерком: в каких городских парках откроются горки 

Mos.ru + ещё 1 1 час назад
В каких городских парках откроются горки
Фото: Mos.ru
Снежные и ледяные спуски оборудуют в 28 зонах отдыха. В 18 из них покататься на санках, тюбингах и ледянках можно будет бесплатно.
Этой зимой в городских парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, откроется 39 снежных горок и тюбинговых трасс. Покататься на санках, «ватрушках» и ледянках можно будет в саду имени Баумана, «Сокольниках», Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» и еще в 21 зоне отдыха.
«Часть горок оборудуют на природных склонах после появления устойчивого снежного покрова. Другие соберут из деревянных и металлических конструкций. Кроме того, в парке 50-летия Октября и на озелененной территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе появятся два всепогодных спуска с особым покрытием», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
В 18 зонах отдыха зимние горки будут работать для горожан бесплатно. Все желающие смогут прийти в парк со своими тюбингами, санками и ледянками или взять весь необходимый спортивный инвентарь в пунктах проката.

Захватить с собой санки и хорошее настроение

В Измайловском парке бесплатно кататься можно будет на пяти круглосуточных горках. Две металлические сборные конструкции длиной 20 и 10 метров находятся у входа в парк со стороны станции Московского центрального кольца Соколиная Гора. Они безопасны для катания даже самых маленьких посетителей. Еще две такие же горки установлены на аллее в северной части парка. Справа от площадки аттракционов «Забава» расположат новый деревянный спуск. Для удобства гостей будут работать два пункта проката ледянок и тюбингов — у малого колеса обозрения и неподалеку от входа со стороны станции Соколиная Гора. Информация о стоимости аренды появится в социальных сетях парка после запуска горок.
На территории парка «Сокольники» рядом с Домом детского творчества скоро откроется снежная горка высотой пять метров. Она имеет две полосы для спуска и скат длиной 50 метров. Спуск будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. В пешей доступности расположен пункт проката. А горку высотой три метра и длиной спуска 20 метров оборудовали рядом с теннисным кортом в саду имени Баумана. Сюда можно прийти со своим тюбингом или взять его в аренду. Покататься с горки гости парка смогут с 11:00 до 20:00.
В Лианозовском парке бесплатная горка будет работать слева от танцевальной площадки. Это сборная деревянная конструкция выстой три метра и длиной девять метров. Горка станет принимать гостей ежедневно с 07:00 до 23:00, пункт проката не предусмотрен. Такие же горки будут круглосуточно работать в Гончаровском парке рядом с волейбольной площадкой, в усадьбе Алтуфьево на детской площадке и в парке «Ангарские пруды» между Большим и Малым прудами. Чтобы покататься на них, нужно захватить свои ледянки.
Круглосуточные естественные горки появятся в природно-историческом парке «Кузьминки» около кафе и в парке «Садовники» возле кафе. Здесь можно будет взять в аренду тюбинг или покататься на своих санках и «ватрушках».

Скатиться на тюбинге по искусственной траве

Всепогодная горка в ближайшие дни откроется на озелененной территории между Шипиловским проездом и Каширским шоссе. Особенность спуска заключается в его специальном щеточном покрытии SnowPlast. Внешне оно похоже на искусственную траву. Кататься с такой горки можно в любую погоду. Зимой ворсинки удерживают снег, а при его отсутствии создают плавное скольжение с горки. На горке можно будет взять в аренду специальный тюбинг с пластиковым основанием, который позволяет не портить покрытие. Для тех, у кого есть такой тюбинг, вход свободный.
Еще одну круглосуточную всесезонную трасу запустят в парке 50-летия Октября. Она располагается справа от входа в зону отдыха со стороны станции метро «Проспект Вернадского». «Всепогорка» будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00, для входа необходимо будет приобрести билет. Рядом откроется пункт проката инвентаря.
Платные тюбинговые трассы заработают еще в 13 парках. Одна из них, например, появится в музее-заповеднике «Царицыно». Это естественный спуск протяженностью 120 метров в овраге рядом с Большим мостом. Прокатиться на тюбинге с видом на Хлебный дом можно по будням с 11:00 до 22:00 и в выходные с 10:00 до 21:00. Все желающие также могут воспользоваться услугами проката. Подробная информация доступна на сайте парка.

В каких парках откроются бесплатные горки:

— Измайловский парк (пять горок в разных частях парка), режим работы — круглосуточно;
— ландшафтный парк «Митино» (две горки неподалеку от главного входа), режим работы — круглосуточно;
— музей-заповедник «Коломенское» (две горки возле пересечения улицы Нижней и Липовой аллеи), режим работы — ежедневно с 11:00 до 19:00;
— сад имени Баумана (рядом с теннисным кортом), режим работы — ежедневно с 11:00 до 20:00;
— Таганский парк (по аллее справа от главной сцены), режим работы — круглосуточно;
— парк «Сокольники» (рядом с Домом детского творчества), режим работы — ежедневно с 10:00 до 21:00;
— парк Победы на Поклонной горе (на дорожке неподалеку от храма Георгия Победоносца), режим работы — круглосуточно;
— парк «Ходынское поле» (холм с панорамными качелями), режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00;
— Лианозовский парк (слева от танцевальной площадки), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;
— Гончаровский парк (рядом с волейбольной площадкой), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;
— усадьба Алтуфьево (на детской площадке), режим работы — ежедневно с 07:00 до 23:00;
— парк «Ангарские пруды» (между Большим и Малым прудами), ежедневно с 07:00 до 23:00;
— парк у Джамгаровского пруда (возле сцены), режим работы — круглосуточно;
— Воронцовский парк (возле третьего Воронцовского пруда), режим работы — круглосуточно;
— парк у Борисовских прудов (возле площадки для пляжного волейбола), режим работы — круглосуточно;
— парк «Кузьминки» (возле кафе), режим работы — круглосуточно;
— парк «Садовники» (возле кафе), режим работы — круглосуточно;
— озелененная территория между Шипиловским проездом и Каширским шоссе (всепогодная горка в районе дома 80д на Каширском шоссе), режим работы — ежедневно с 10:00 до 16:00.
Где будут работать платные спуски:
— парк 50-летия Октября (всепогодная горка справа от входа в парк со стороны станции метро «Проспект Вернадского», от 200 до 300 рублей в час), режим работы — ежедневно с 10:00 до 22:00;
— музей-заповедник «Царицыно» (овраг рядом с Большим мостом, до 250 рублей), режим работы — с 11:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным;
— парк «Северное Тушино» (неподалеку от входа в парк напротив улицы Свободы, дома 79, 250 рублей — 60 минут), режим работы — ежедневно с 10:00 до 20:00;
— Воронцовский парк (центральная поляна, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 в будни и с 10:00 до 22:00 в выходные;
— сквер по Олонецкому проезду (напротив улицы Сухонской, дома 9, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;
— Бабушкинский парк (напротив кинотеатра «Арктика», 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;
— Лианозовский парк (слева от танцевальной площадки, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;
— этнографическая деревня «Бибирево» (слева от церкви-часовни Антония и Феодосия Печерских, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;
— парк «Ангарские пруды» (между Большим и Малым прудами, 200 рублей — 30 минут), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;
— парк «Фили» (на территории детских аттракционов, 300 рублей — 30 минут), режим работы — ежедневно с 10:00 до 22:00;
— Измайловский парк (три горки на площадке «Лес чудес», от 250 до 350 рублей), режим работы —с 12:00 до 20:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным;
— Перовский парк (на главной аллее рядом с катком, от 200 до 300 рублей), режим работы — с 12:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным;
— парк «Красная Пресня» (справа от главного входа, 250 рублей — 30 минут), режим работы — с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.
Зимний сезон в столичных парках стартовал 22 ноября. Помимо горок для катания на санках, ледянках и тюбингах, в этом году для москвичей и туристов в зонах отдыха будут работать 38 катков и 62 лыжные трассы. Кроме того, всю зиму в зонах отдыха будут проходить фестивали, концерты и мастер-классы.
В 16 парках уже открылись искусственные ледовые площадки. Каток под названием «Восход» заработал в Парке Горького. Главной темой его оформления в этом году стал космос. А самый большой каток в Европе снова ждет посетителей на ВДНХ. Кроме того, на территории выставочного комплекса в этом году можно будет спуститься с тюбинговой горки, взять напрокат снегоходы и квадроциклы, прокатиться на нартах, запряженных ездовыми собаками хаски, и многое другое.
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