Москвичи смогут оплатить госпошлины картой в МФЦ

Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах «Мои документы» в Москве

Москвичи могут оплачивать госпошлины и госуслуги при помощи банковской карты или смартфона во всех офисах "Мои документы" и флагманских центрах госуслуг, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема. Первые из них появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг", — приводятся в сообщении слова замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Анастасии Загородниковой.

Она отметила, что терминалы принимают к оплате не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей. Раньше для оплаты госпошлин и государственных услуг необходимо было воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центров или пойти в отделение банка, а после операции требовалось предъявить специалисту центра госуслуг квитанцию. На сегодняшний день, если у заявителя имеются при себе только наличные деньги, он, как и прежде, сможет оплачивать госпошлины и госуслуги через терминал, банкомат или банк.

Безналичным способом в "Моих документах" можно оплатить услуги столичных управлений Росреестра Федеральной налоговой службы , ЗАГС, МосгорБТИ, Росимущества МВД России . В частности, речь может идти о выписке из Единого государственного реестра недвижимости, сведениях Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если житель обращается за этими или другими госуслугами, при оплате с него взимается комиссия 2,5%. Если же он оплачивает госпошлину, например, при подаче документов на регистрацию брака, выдаче справок и повторных свидетельств из органов ЗАГС, комиссия не взимается.

В центрах "Мои документы" сегодня для жителей доступно свыше 270 госуслуг.