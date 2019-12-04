Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
"Мы тупеем": Россию обвинили в "оглуплении" украинцев
"Мы тупеем": Россию обвинили в "оглуплении" украинцев
В мире
Найден способ прочитать переписки в Telegram
Найден способ прочитать переписки в Telegram
Интернет

Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах «Мои документы» в Москве 

ТАСС + ещё 6 3 часа назад
Москвичи смогут оплатить госпошлины картой в МФЦ
Фото: РИА Новости
Москвичи могут оплачивать госпошлины и госуслуги при помощи банковской карты или смартфона во всех офисах "Мои документы" и флагманских центрах госуслуг, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
"Банковская карта уже стала привычным средством оплаты товаров и услуг для большинства людей, поэтому мы решили установить терминалы для безналичной оплаты в окнах приема. Первые из них появились во флагманском офисе Центрального округа в январе 2018 года. Услуга оказалась очень популярной среди посетителей, и теперь она стала доступна во всех центрах госуслуг", — приводятся в сообщении слова замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг "Мои документы" Анастасии Загородниковой.
Она отметила, что терминалы принимают к оплате не только банковские карты, но и смартфоны с функцией бесконтактных платежей. Раньше для оплаты госпошлин и государственных услуг необходимо было воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центров или пойти в отделение банка, а после операции требовалось предъявить специалисту центра госуслуг квитанцию. На сегодняшний день, если у заявителя имеются при себе только наличные деньги, он, как и прежде, сможет оплачивать госпошлины и госуслуги через терминал, банкомат или банк.
Безналичным способом в "Моих документах" можно оплатить услуги столичных управлений Росреестра, Федеральной налоговой службы, ЗАГС, МосгорБТИ, Росимущества и МВД России. В частности, речь может идти о выписке из Единого государственного реестра недвижимости, сведениях Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Если житель обращается за этими или другими госуслугами, при оплате с него взимается комиссия 2,5%. Если же он оплачивает госпошлину, например, при подаче документов на регистрацию брака, выдаче справок и повторных свидетельств из органов ЗАГС, комиссия не взимается.
В центрах "Мои документы" сегодня для жителей доступно свыше 270 госуслуг.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Другое , Росимущество , Федеральная налоговая служба , МВД , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появился новый противник
У России появился новый противник
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 25
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 320
Найден способ прочитать переписки в Telegram
Найден способ прочитать переписки в Telegram
Насильники уфимской дознавательницы готовят последнее слово
Насильники уфимской дознавательницы готовят последнее слово 4
Видео
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение