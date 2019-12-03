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Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты» 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»
Фото: Пресс-Служба Парка «Остров Мечты»
Жители столицы смогут купить билеты в парк развлечений «Остров мечты» 29 февраля. Об этом сообщили в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
Вход стоит от 2 600 рублей в выходные дни и от 1 900 рублей в будние дни. На данный момент доступны только детская и взрослая категории билетов. В будущем планируется запуск групповых билетов.
В «Острове Мечты» будет более 35 развлечений, среди которых 27 механических и медиа аттракционов.
Пресс-служба парка рассказала ТАСС, что точная дата пока не определена. Отмечается, что парк развлечений точно откроется в 2020 году.
«Остров мечты» станет первым парком развлечений мирового уровня в России. Он возводится в Нагатинской пойме на месте парка 60-летия Октября. Сейчас ведется тестирование аттракционов, а также проводятся работы по внутренней и наружной отделке зданий. После завершения работ парк проверит Мосгосстройнадзор.
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Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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