Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»

Жители столицы смогут купить билеты в парк развлечений «Остров мечты» 29 февраля. Об этом сообщили в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Вход стоит от 2 600 рублей в выходные дни и от 1 900 рублей в будние дни. На данный момент доступны только детская и взрослая категории билетов. В будущем планируется запуск групповых билетов.

В «Острове Мечты» будет более 35 развлечений, среди которых 27 механических и медиа аттракционов.

Пресс-служба парка рассказала ТАСС, что точная дата пока не определена. Отмечается, что парк развлечений точно откроется в 2020 году.

«Остров мечты» станет первым парком развлечений мирового уровня в России. Он возводится в Нагатинской пойме на месте парка 60-летия Октября. Сейчас ведется тестирование аттракционов, а также проводятся работы по внутренней и наружной отделке зданий. После завершения работ парк проверит Мосгосстройнадзор.