Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»

Названа стоимость билетов в русский «Диснейленд»

Билет в парк «Остров Мечты» в Москве будет стоить 1,9-2,9 тысячи рублей. Об этом сказано на его сайте

«Остров Мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк. В настоящее время он строится в Нагатинской пойме в Москве.

На территории парка расположится городской променад с тремя атриумами и четырьмя пешеходными галереями, ландшафтный парк площадью 44 гектара с детскими, семейными и спортивными зонами отдыха и тематический парк с восемью сказочными мирами и мультперсонажами.

Вход в променад и ландшафтный парк будет свободным, а для входа в тематический парк понадобится билет. Купить его можно будет онлайн и в кассах на входе. Детский билет будет стоить 1,9 тысячи рублей в дни низкого спроса и 2,6 тысячи рублей в дни высокого. Взрослый билет будет стоить 2,2-2,9 тысячи рублей. Билет дает право на посещение всех аттракционов.

Также на территории «Острова Мечты» расположатся концертный зал на 3,5 тысячи мест, кинотеатр с 17 залами, двухкилометровая набережная, гостиница на 410 номеров, детская яхтенная школа и банкетно-концертный зал на полторы тысячи мест.

Вчера в пресс-службе «Острова мечты» сообщили ТАСС, что парк откроется в 2020 году, но точная дата открытия пока не определена.