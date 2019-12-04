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Названа стоимость билетов в русский «Диснейленд» 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Стала известна стоимость билетов в парк «Остров мечты»
Фото: Пресс-Служба Парка «Остров Мечты»
Билет в парк «Остров Мечты» в Москве будет стоить 1,9-2,9 тысячи рублей. Об этом сказано на его сайте.
«Остров Мечты» — первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк. В настоящее время он строится в Нагатинской пойме в Москве.
На территории парка расположится городской променад с тремя атриумами и четырьмя пешеходными галереями, ландшафтный парк площадью 44 гектара с детскими, семейными и спортивными зонами отдыха и тематический парк с восемью сказочными мирами и мультперсонажами.
Вход в променад и ландшафтный парк будет свободным, а для входа в тематический парк понадобится билет. Купить его можно будет онлайн и в кассах на входе. Детский билет будет стоить 1,9 тысячи рублей в дни низкого спроса и 2,6 тысячи рублей в дни высокого. Взрослый билет будет стоить 2,2-2,9 тысячи рублей. Билет дает право на посещение всех аттракционов.
Также на территории «Острова Мечты» расположатся концертный зал на 3,5 тысячи мест, кинотеатр с 17 залами, двухкилометровая набережная, гостиница на 410 номеров, детская яхтенная школа и банкетно-концертный зал на полторы тысячи мест.
Вчера в пресс-службе «Острова мечты» сообщили ТАСС, что парк откроется в 2020 году, но точная дата открытия пока не определена.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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