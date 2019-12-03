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Москвичи облюбовали посвященные «Звездным войнам» проездные 

Мослента 3 часа назад
Москвичи облюбовали карты «Тройка» по «Звездным войнам»
Фото: Мослента
Жители Москвы начали собирать коллекции лимитированных карт «Тройка» для проезда в столичном общественном транспорте. Фотографии своих находок, посвященных выходу заключительной части трилогии «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая продолжает легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса, они опубликовали в Instagram.
Отмечается, что приобрести карты можно в сувенирных киосках московского метро, их стоимость составляет 100 рублей.
В сентябре в честь 111-летия Дарвиновского музея в Москве выпустили лимитированную серию проездных карт «Тройка». Ее украсила экспозиция «Саванна». «Здесь, среди экзотических обитателей Африки, представлены легендарные экспонаты коллекции — чучела африканского и индийского слонов. Эти животные впечатляют не только гигантскими размерами, но и своей историей», — отметили в музее.
Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в российский прокат 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс. По мнению аналитиков, фильм соберет в американском прокате за первые выходные около 200 миллионов долларов — меньше всех частей трилогии.
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Теги:
Новости Москвы , Джордж Лукас , Джей Абрамс
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