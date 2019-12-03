Москвичи облюбовали карты «Тройка» по «Звездным войнам»

Москвичи облюбовали посвященные «Звездным войнам» проездные

Жители Москвы начали собирать коллекции лимитированных карт «Тройка» для проезда в столичном общественном транспорте. Фотографии своих находок, посвященных выходу заключительной части трилогии «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая продолжает легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса , они опубликовали в Instagram.

Отмечается, что приобрести карты можно в сувенирных киосках московского метро, их стоимость составляет 100 рублей.

В сентябре в честь 111-летия Дарвиновского музея в Москве выпустили лимитированную серию проездных карт «Тройка». Ее украсила экспозиция «Саванна». «Здесь, среди экзотических обитателей Африки, представлены легендарные экспонаты коллекции — чучела африканского и индийского слонов. Эти животные впечатляют не только гигантскими размерами, но и своей историей», — отметили в музее.