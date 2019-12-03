Москвичи проголосовали за электробусы

Отмечается, что за 9 лет столичный метрополитен закупил свыше 3 тысяч современных вагонов метро, в том числе поезда нового поколения типа «Москва». Также «Мосгортрансом» были закуплены более 8 300 современных автобусов экологического класса «Евро-4» и «Евро-5», а коммерческие перевозчики заменили устаревшие маршрутки на 2 100 современных автобусов, которые вот уже несколько лет работают по городским стандартам и предоставляют право бесплатного проезда льготным категориям граждан.

— Парк городских автобусов обновлен на 100 процентов, — подчеркнули в мэрии.

Но на этом обновление транспорта не заканчивается. Будущее за электротранспортом, поэтому с прошлого года на маршрутах общественного транспорта работают электробусы. Проходит модернизация и парка трамваев. Сейчас он обновлен более чем на 70 процентов. В 2020 году планируется закупить 696 вагонов метро, почти 1,5 тысячи автобусов, 300 электробусов и 100 трамваев.

Все эти изменения поддержали москвичи в рамках голосования на портале «Активный гражданин». Так, из 208 103 проголосовавших считают необходимым ускорить обновление подвижного состава метро 163 697, то есть 83,2 процента. Кроме того, более 77 процентов считают, что нужно как можно скорее заменить дизельные автобусы на электробусы.

Ранее электробусы начали работать на семнадцатом по счету маршруте в столице.