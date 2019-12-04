Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Происшествия
У России появился новый противник
У России появился новый противник
В мире
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
В мире
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Происшествия

Пассажиропоток на 19 станциях метро снизился с открытием Московских центральных диаметров 

ТАСС + ещё 15 5 часов назад
Запуск МЦД позволил разгрузить 19 станций метро
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро снизился благодаря работе Московских центральных диаметров (МЦД) от 5 до 12%. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.
"За первые 11 дней работы МЦД до 12 процентов снизился пассажиропоток 19 станций метро. Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку", — говорится в сообщении.
Уточняется, что разгрузились те станции, которые жители чаще всего использовали для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и Московское центральное кольцо. В частности, количество пассажиров снизилось на станциях метро "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро. На станции "Киевская" пассажиропоток уменьшился на пересадку, благодаря тому что пассажиры стали пользоваться МЦД, а не метро, чтобы добраться в деловой центр "Москва-Сити". На 5% разгрузилось метро "Комсомольская", так как многие жители стали доезжать до станций МЦД Курская и Римская.
Движение по двум диаметрам запустили 21 ноября. В этот день в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах, поезда на МЦД-2 утром 22 ноября следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина. Из-за проблем в работе было решено сделать проезд на обеих линиях МЦД бесплатным в течение двух недель, до 8 декабря.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
ТАСС: последние новости
Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Парк "Остров мечты" в Москве планируется открыть в 2020 году Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД Отличительные стикеры наклеили на все поезда, курсирующие по МЦД Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах "Мои документы" в Москве Оплата госпошлин банковской картой стала доступна во всех центрах "Мои документы" в Москве
Комментарии 2 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков
Пермский стрелок находился под воздействием наркотиков 102
У России появился новый противник
У России появился новый противник 224
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию
Визит Бурджанадзе в Москву расколол оппозицию 29
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя
Сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль водителя 65
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев
«Мы тупеем»: Россию обвинили в «оглуплении» украинцев 347
Видео
Опубликовано видео стрельбы в Перми
00:54
Опубликовано видео стрельбы в Перми
Происшествия
Опубликовано видео обрушения стены
00:28
Опубликовано видео обрушения стены
Происшествия
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
12:03
Россиян предупредили о потеплении на 25 градусов
Погода Общество
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
02:48
Зеленскому запретили идти на компромиссы с Путиным
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение