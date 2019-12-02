В «Зарядье» покажут балет «Щелкунчик»

Балет-опера-сказка «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского будет представлена в «Зарядье» с 1 по 8 января, сообщает сайт «Москва 24».

«Щелкунчик» в «Зарядье» — это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это сказка, лёгкая для восприятия даже самыми маленькими детьми!» — рассказала Нина Чусова.

По замыслу организаторов, в фойе «Зарядье-холла» зрителей будут встречать фокусники и персонажи сказки «Щелкунчик».