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В «Зарядье» покажут балет «Щелкунчик» 

RT на русском 1 час назад
В «Зарядье» покажут балет «Щелкунчик»
Фото: Reuters
Балет-опера-сказка «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского будет представлена в «Зарядье» с 1 по 8 января, сообщает сайт «Москва 24».
В постановке заняты ведущие солисты московских театров. Над созданием спектакля работали балетмейстер Анна Абалихина, дирижёр Филипп Чижевский, художник по костюмам Андрей Бартенев, художник-сценограф Павел Каплевич и режиссёр Нина Чусова.
«Щелкунчик» в «Зарядье» — это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это сказка, лёгкая для восприятия даже самыми маленькими детьми!» — рассказала Нина Чусова.
По замыслу организаторов, в фойе «Зарядье-холла» зрителей будут встречать фокусники и персонажи сказки «Щелкунчик».
Ранее портал Nation News сообщал, что на исторической сцене Государственного Эрмитажа состоялась премьера мистической оперы «Ленора».
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Теги:
Новости Москвы , Андрей Бартенев , Павел Каплевич , Филипп Чижевский , Нина Чусова , Анна Абалихина , Эрмитаж
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