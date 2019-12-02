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Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенными интервалами из-за сбоя 

РИА Новости 3 часа назад
На МЦД-1 произошел сбой
Фото: РИА Новости
Сбой произошел в движении поездов на Московском центральном диаметре на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЦД-1) из-за срыва стоп-крана, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания в сети микроблогов Twitter.
"Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от Одинцово в направлении Москвы. Движение вводится в график", — говорится в сообщении.
Компания приносит извинения за неудобства.
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