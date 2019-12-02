На МЦД-1 произошел сбой

Поезда на МЦД-1 и Белорусском направлении следуют с увеличенными интервалами из-за срыва стоп-крана от Одинцово в направлении Москвы. Движение вводится в график. Приносим извинения за доставленные неудобства. — ЦППК (@centralppk) December 2, 2019