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Еще 20 круглогодичных ярмарок нового формата заработают в Москве в 2020 году 

Моя Москва.онлайн 2 часа назад
В Москве станет больше круглогодичных ярмарок
Фото: Моя Москва.онлайн
В 2020 году еще 20 круглогодичных ярмарок нового формата заработают в Москве, сообщает агентство новостей «Москва» по заявлению мэра столицы Сергея Собянина в ходе посещения ярмарки в Бутырском районе.
По его словам, новая ярмарка в районе кардинально отличается от старой. Теперь это современная, отапливаемая ярмарка с хорошим прилавком, кафе.
Собянин отметил, что ярмарки подобного формата появятся в каждом районе города.
Ярмарка в Бутырском районе расположена по адресу: улица Милашенкова, владение 14. Площадь павильона — 689 кв. м. Он оформлен во французском стиле и рассчитан на 30 торговых мест. Павильон сделан из быстровозводимых конструкций, оснащен системами отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Также в нем установлено холодильное оборудование.
На ярмарке представлена продукция из 13 регионов России.
Сейчас в столице работают 18 круглогодичных ярмарок. Еще четыре должны заработать до конца года.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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