В Москве станет больше круглогодичных ярмарок

Еще 20 круглогодичных ярмарок нового формата заработают в Москве в 2020 году

В 2020 году еще 20 круглогодичных ярмарок нового формата заработают в Москве , сообщает агентство новостей «Москва» по заявлению мэра столицы Сергея Собянина в ходе посещения ярмарки в Бутырском районе.

По его словам, новая ярмарка в районе кардинально отличается от старой. Теперь это современная, отапливаемая ярмарка с хорошим прилавком, кафе.

Собянин отметил, что ярмарки подобного формата появятся в каждом районе города.

Ярмарка в Бутырском районе расположена по адресу: улица Милашенкова, владение 14. Площадь павильона — 689 кв. м. Он оформлен во французском стиле и рассчитан на 30 торговых мест. Павильон сделан из быстровозводимых конструкций, оснащен системами отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. Также в нем установлено холодильное оборудование.

На ярмарке представлена продукция из 13 регионов России.

Сейчас в столице работают 18 круглогодичных ярмарок. Еще четыре должны заработать до конца года.