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Акция по самостоятельной рубке елей стартует в Подмосковье с середины декабря 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
В Подмосковье разрешили срубить новогоднюю елку
Фото: РИА Новости
Новогодняя акция, во время которой все желающие смогут самостоятельно срубить ель в лесопитомниках Подмосковья, стартует в регионе с середины декабря. Выбрать дерево можно будет в Дмитровском и Воскресенском городских округах, сообщил в понедельник журналистам председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.
"Нам кажется, что пойти на базар и купить елку — это скучно, не то. То — это взять ребенка, одеть в валенки, в шапку, взять топор и пойти самому в специальное место и срубить специально выращенную елочку. Мы подготовили питомники, у нас два больших питомника — один на севере-западе, второй на юго-востоке, где каждый житель Москвы или Московской области сможет приехать и выбрать себе новогоднюю елочку
Мы хотим начать [акцию] примерно с 15-20 декабря", — сказал Советников.
Он добавил, что для проведения акции выбраны питомники в Дмитровском округе и поселке Виноградово под Воскресенском.
По его словам, стоимость услуги может составить около 500-1000 рублей.
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Теги:
Новости Москвы , Иван Советников , Московская область
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