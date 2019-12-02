В Подмосковье разрешили срубить новогоднюю елку

Акция по самостоятельной рубке елей стартует в Подмосковье с середины декабря

Новогодняя акция, во время которой все желающие смогут самостоятельно срубить ель в лесопитомниках Подмосковья , стартует в регионе с середины декабря. Выбрать дерево можно будет в Дмитровском и Воскресенском городских округах, сообщил в понедельник журналистам председатель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников

"Нам кажется, что пойти на базар и купить елку — это скучно, не то. То — это взять ребенка, одеть в валенки, в шапку, взять топор и пойти самому в специальное место и срубить специально выращенную елочку. Мы подготовили питомники, у нас два больших питомника — один на севере-западе, второй на юго-востоке, где каждый житель Москвы или Московской области сможет приехать и выбрать себе новогоднюю елочку

Мы хотим начать [акцию] примерно с 15-20 декабря", — сказал Советников.

Он добавил, что для проведения акции выбраны питомники в Дмитровском округе и поселке Виноградово под Воскресенском.

По его словам, стоимость услуги может составить около 500-1000 рублей.