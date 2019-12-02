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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе 

РИА Новости 6 часов назад
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Повышенное атмосферное давление и небольшой снег в начале недели, а также мокрый снег и снег с дождем в середине недели ожидаются в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Область повышенного атмосферного давления определяет сейчас погоду в Москве. В середине недели будет небольшой снег, в ночные часы ещё сохранится местами небольшой снежок, в дневные часы будет смешанная фаза — где-то мокрый снег, где-то снег с дождем", — сказала Позднякова.
Существенных осадков в понедельник, 2 декабря, не ожидается. Однако ветер в понедельник усилится — его порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, сообщила главный специалист московского Метеобюро.
"Воздух будет постепенно прогреваться под лучами солнца, температура в Москве будет порядка минус 1 — минус 3 градусов, по области — до минус 6, однако ночью пройдет небольшой снег", — сказала Позднякова.
По её словам, не исключено, что к утру вторника высота снега в Москве достигнет 1-2 сантиметров.
"Этот снег в начале недели таять не будет, потому что температура воздуха останется отрицательной и днем, и ночью. Минимальная температура в Москве во вторник — минус 3 — минус 5, по области — до минус 8. Дневная температура останется на том же уровне, что и в понедельник, минус 1 — минус 3 и минус 1 — минус 6 по области", — добавила Позднякова.
Затем погоду будет определять очередной атлантический циклон, погода станет более облачная, с небольшими осадками.
Температура воздуха к концу рабочей недели повысится: в ночные часы ожидается от минус 4 до плюс 1, в Москве — около 0 градусов. В Москве, скорее всего, температура в дневные часы будет положительной, считают в Метеобюро.
"Не исключено, что снег, который у нас выпадет, за эти дни с теплой погодой в дневные часы растает", — подытожила Позднякова.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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