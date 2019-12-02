Москвичам напомнили о диспансеризации

Москвичам напомнили о важности регулярных медицинских обследований и болезнях, которые выявляют во время диспансеризацию, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Замглавы департамента здравоохранения Елена Богородская рассказала, что на ранних стадиях многие болезни протекают бессимптомно, и зачастую полное выздоровление человека зависит от того, насколько своевременно ему поставлен диагноз и начато лечение. Это касается, например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

Принять участие в диспансеризации могут все жители Москвы от 18 лет и старше. До 39 лет сделать это можно раз в три года (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет), а начиная с 40 лет — ежегодно. При этом все желающие вне зависимости от возраста могут ежегодно проходить бесплатный профосмотр.

С начала года свое здоровье проверили около 1,9 миллиона москвичей в возрасте от 18 лет и старше. Из них более 430 тысяч горожан сделали это в павильонах "Здоровая Москва".

Раз в два года в рамках профосмотра и диспансеризации все москвичи могут сделать флюорографию. Женщины должны обязательно посетить акушера или врача-гинеколога и раз в три года проходить цитологическое исследование мазка с шейки матки. Этот анализ позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранней стадии. Кроме того, пациенткам в возрасте от 40 до 74 лет один раз в два года следует проходить маммографию, которая помогает выявить опухолевые образования молочных желез.

Мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года проводят анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Чтобы определить риск развития онкологии у мужчин и женщин от 40 лет и старше, также исследуют кровь по трем показателям — определяют количество лейкоцитов, гемоглобин и скорость оседания эритроцитов. Чтобы выявить на ранней стадии колоректальный рак, пациентам от 40 до 64 лет рекомендуют раз в два года сдавать анализ кала на скрытую кровь. В 45 лет все граждане могут пройти осмотр эндоскопом пищевода, желудка и 12-перстной кишки.

Чтобы пройти комплексное медицинское обследование, пациенту не нужно испытывать недомогание. Ему в обязательном порядке назначается целый перечень анализов и исследований, определенный приказом Минздрава России . В зависимости от возраста пациента этот перечень меняется, постепенно увеличиваясь к 45–50 годам.

Если во время первого этапа диспансеризации у пациента находят какие-то отклонения от нормы, его направляют на дополнительное обследование.

Профосмотр и диспансеризацию можно пройти в отделениях и кабинетах профилактики, а также в центрах здоровья поликлиник департамента здравоохранения города Москвы. Нужно быть прикрепленным к той поликлинике, где пациент хочет пройти диспансеризацию.

Ранее глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году. По его словам, проект полностью себя оправдал.

В этом году за 124 дня работы 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр, или диспансеризацию. 46 павильонов "Здоровая Москва" были размещены таким образом, что даже самый занятой москвич мог проверить состояние своего здоровья. Павильоны работали без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00, а прием пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и Центров здоровья городских поликлиник.

Кроме того, в 13 городских парках и зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва" работали специальные площадки, на которых ежедневно проходили спортивные занятия, лекции о правильном питании и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки по йоге и спортивным единоборствам, танцевальные тренировки и многое другое. За 2,5 месяца работы прошло более 4,5 тысячи мероприятий, которые посетили около 260 тысяч человек.