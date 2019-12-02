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Движение восстановлено на МЦД-2 после инцидента с пассажиром на путях 

Агентство «Москва» + ещё 2 46 минут назад
Движение восстановлено на МЦД-2
Фото: ТАСС
Интервалы движения поездов на втором маршруте Московских центральный диаметров (МЦД-2) восстановлено после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».
«Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Предпринимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге — переходил пути в неположенном месте.
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