Движение восстановлено на МЦД-2 после инцидента с пассажиром на путях

Интервалы движения поездов на втором маршруте Московских центральный диаметров (МЦД-2) восстановлено после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК». «Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Предпринимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов», — говорится в сообщении. По предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге — переходил пути в неположенном месте.

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