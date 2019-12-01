Посвященный Сергею Михалкову поезд запустили в метро

Посвященный Сергею Михалкову поезд запустили в московском метро

На Кольцевой линии Московского метрополитена был запущен новый тематический поезд, посвященный творчеству детского питателя и одного из создателей Государственного гимна страны Сергея Михалкова . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Экспозицию совместно с Московским метрополитеном подготовил Российский Фонд культуры. В ее создании участвовали также Фонд российский правообладателей и литературный проект «Сегодня дети — завтра народ». Поезд был запущен в электродепо «Красная Пресня».

— Поезд, посвященный жизни и творчеству Сергея Михалкова, — это пятнадцатый тематический состав, запущенный на линии московского метро в этом году. За те полгода, которые он будет курсировать по Кольцевой линии, порядка трёх миллионов пассажиров смогут совершить увлекательное путешествие в мир великого писателя, — рассказала заместитель начальника столичной подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На головном вагоне и борту поезда расположены портрет писателя и его известные слова «Сегодня дети — завтра народ». На стенах внутри можно увидеть иллюстрации различных художников и фотографии самого Михалкова разных лет.

Каждый из вагонов состава познакомит пассажиров с одной из страниц творчества поэта. Это сборник «Стихи для детей», знаменитый «Дядя Степа», сатирический журнал «Фитиль», связанные с Великой Отечественной войной эпизоды жизни автора и его работа над созданием Государственного гимна. Отдельный вагон украсили работами победителей международного конкурса «Я карандаш с бумагой взял…», приуроченного к 100-летию со дня рождения Сергея Михалкова.