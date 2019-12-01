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Около 8 тыс. человек посетили экскурсии «Открой#Моспром» на предприятия столицы 

ТАСС + ещё 5 5 часов назад
Экскурсии «Открой#Моспром» посетили 8 тысяч человек
Фото: РИА Новости
Более 340 экскурсий состоялось на 30 промышленных предприятиях и площадках пяти промышленных музеев столицы в рамках проекта "Открой#Моспром". Участниками мероприятий стали 8 тыс. человек. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра Москвы.
"В этом году в рамках проекта "Открой#Моспром" состоялось более 340 экскурсий на промышленные предприятия столицы, в них приняли участие восемь тысяч человек. Первые экскурсии проекта прошли в марте — тогда за три дня полторы тысячи горожан посетили крупнейшие производства Москвы. Следующие прошли в июне, сентябре и ноябре. Участники экскурсий "Открой#Моспром" увидели, как на столичных заводах собирают автомобили и самолеты, как в промышленных масштабах производят колбасу, квас, газировку и шоколад, как пекут хлеб и шьют костюмы, как делают ракеты", — говорится в сообщении.
В рамках проекта для студентов провели обучающие экскурсии, где они смогли поближе познакомиться со специальностями. За год в рамках проекта на фабриках и заводах столицы побывали более 600 студентов из 17 вузов. Кроме того, были организованы акция "Ночь на заводе", интеллектуальная игра "Квиз, плиз!", профессиональные тренинги, мастер-классы по кондитерскому искусству и дизайну, лекции на тему моды и бьюти-трендов.
"Восемь тысяч участников — достойный результат, при этом интерес к проекту растет. Безусловно, мы продолжим его реализацию и в 2020 году", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что проект "Открой#Моспром" не смог бы состояться без содействия промышленных предприятий. Глава ведомства надеется, что в следующем году число предприятий, участвующих в проекте, увеличится.
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Теги:
Новости Москвы , Владимир Ефимов , Александр Прохоров
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