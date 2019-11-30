Когда завершится капремонт Большого Москворецкого моста

Капремонт Большого Москворецкого моста завершится к 20 декабря

Специалисты завершат работы по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста к 20 декабря 2020 года. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков

Он подчеркнул, что Большой Москворецкий мост является уникальным архитектурным сооружением. Длина столичной переправы превышает 550 метров. Перед специалистами стояла задача привести мост в эксплуатируемое состояние. Дело в том, что ремонт сооружения до этого не проводили ни разу с момента строительства.

Нормативный срок выполнения работ, по словам заммэра, составляет 26 месяцев. Большой Москворецкий мост начали ремонтировать осенью 2018 года.

Полагаю, что к 20 декабря полностью эта архитектурная и городская жемчужина будет приведена в порядок, реконструирована, — цитирует Бирюкова «Интерфакс».