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Капремонт Большого Москворецкого моста завершится к 20 декабря 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Когда завершится капремонт Большого Москворецкого моста
Фото: mos.ru
Специалисты завершат работы по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста к 20 декабря 2020 года. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что Большой Москворецкий мост является уникальным архитектурным сооружением. Длина столичной переправы превышает 550 метров. Перед специалистами стояла задача привести мост в эксплуатируемое состояние. Дело в том, что ремонт сооружения до этого не проводили ни разу с момента строительства.
Нормативный срок выполнения работ, по словам заммэра, составляет 26 месяцев. Большой Москворецкий мост начали ремонтировать осенью 2018 года.
Полагаю, что к 20 декабря полностью эта архитектурная и городская жемчужина будет приведена в порядок, реконструирована, — цитирует Бирюкова «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что московские власти привели в порядок около трёх тысяч подъездов в 2019 году по программе капремонта. До этого входными группами занимались управляющие компании. Жители получили обновлённые инженерные системы, фасады и кровлю, рассказал заммэра столицы в правительстве города Пётр Бирюков.
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Теги:
Новости Москвы , Петр Бирюков , Правительство Москвы , Интерфакс
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