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Можайское шоссе оснастят системами безопасности 

RUБЕЖ 1 час назад
Можайское шоссе оснастят системами безопасности
Фото: RUБЕЖ
Речь идет о территории, ограниченной улицами Гродненской и Говорова.
По данным Москомэкспертизы, проектом предусмотрена установка специального оборудования для записи, хранения, обработки и передачи видеоданных, расположенного в подэстакадном пространстве во всепогодных шкафах.
В комплекс войдут система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация, оповещение, контроль доступом, диспетчерский контроль, средства связи.
Также мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД будут заменены новыми автоматическими комплексами. Устройства будут фиксировать скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД. Оборудование было представлено на выставке «Дорога 2019».
Данные устройства должны повысить эффективность и минимизировать недоверие населения к передвижным комплексам.
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Теги:
Новости Москвы , ГИБДД
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