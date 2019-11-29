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Вестибюли трех станций метро закроют в выходные 

Москва24 46 минут назад
Вестибюли трех станций метро закроют в выходные
Фото: Москва24
Вестибюли трех станций Московского метрополитена закроют в выходные. Об этом сообщает Московский метрополитен на своей странице ВКонтакте.
"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6)", — заявили в метро.
Кроме того, пассажирам будет недоступна часть вестибюля станции "Студенческая". Ограничения связаны с проведением работ в турникетной зоне.
Станции, на которых закроют вестибюли, вернутся к привычному режиму работы 2 декабря, с момента открытия. Узнать точное время запуска пассажиров на станцию можно на официальном сайте Московского метрополитена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства, вложенные в развитие столичной транспортной инфраструктуры, быстро окупаются. В частности, градоначальник отметил, что проект МЦД обошелся городу дешевле, чем метро по аналогичным маршрутам.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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