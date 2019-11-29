Вестибюли трех станций метро закроют в выходные

Вестибюли трех станций Московского метрополитена закроют в выходные. Об этом сообщает Московский метрополитен на своей странице ВКонтакте.

"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6)", — заявили в метро.

Кроме того, пассажирам будет недоступна часть вестибюля станции "Студенческая". Ограничения связаны с проведением работ в турникетной зоне.

Станции, на которых закроют вестибюли, вернутся к привычному режиму работы 2 декабря, с момента открытия. Узнать точное время запуска пассажиров на станцию можно на официальном сайте Московского метрополитена.