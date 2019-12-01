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Завершается проектирование станции «Внуково» 

Mos.ru + ещё 14 3 часа назад
Завершается проектирование станции «Внуково»
Фото: Mos.ru
Через три месяца будет готов проект станции метро «Внуково». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внукова, параллельно завершаем проектирование станций, а также оформляем землю», — сообщил он.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что будущая станция «Внуково» будет интегрирована с инфраструктурой аэропорта и с подходящей туда железной дорогой. Он добавил, что проект предусматривает строительство перехватывающего паркинга, поскольку сейчас возле аэропорта недостаточно мест для стоянки автомобилей.
После открытия новой станции Внуково будет единственным столичным аэропортом, куда можно будет добраться на метро.
Станцию «Внуково» планируется построить до конца 2022 года. Она станет конечной на желтой ветке столичного метро. На этом участке также будет построена станция «Пыхтино».
Всего за период с 2020 по 2023 год в столице появятся 41 станция метро и пять электродепо.
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Сейчас в проекте «Активный гражданин» проходит голосование на тему: «Нужно ли продлевать метро до аэропорта Внуково?».
Москвичам предлагают ответить на четыре вопроса. Нужно дать проекту положительную или отрицательную оценку, а также рассказать, какой вид транспорта более предпочтителен. Участникам голосования также нужно указать, планируют ли они пользоваться новым участком метро и часто ли бывают в этих местах.
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Теги:
Новости Москвы , Катастрофы , Строительство , Марат Хуснуллин , Международный аэропорт Внуково
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