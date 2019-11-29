Собянин открыл инженерный центр «Мосгаза»

Москве открылся новый инженерный центр АО "Мосгаз". Его вполне можно назвать "мозгом", который управляет всем газовым хозяйством столицы.

Ввод центра в эксплуатацию совпал со знаменательной для газовщиков датой. 29 ноября 1865 года в столице началось заполнение газом первых чугунных газопроводов. С тех пор кардинально изменились не только газовые сети, но и модель управления ими. Сейчас за стабильную работу отвечают компьютеры и датчики, информация с которых стекается в единый пункт обработки и реагирования. "Поздравляю "Мосгаз" с годовщиной и новосельем в этом замечательном центре. Это организация, которая обеспечивает газом почти половину москвичей, наши ТЭЦ, крупнейшие заводы. Можно сказать, градообразующее предприятие", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин

Новое семиэтажное здание центра в Мрузовском переулке общей площадью свыше 22 тысяч кв.м. стало новым домом для центральной диспетчерской, оперативных подразделений, так называемого гаража управления аварийно-восстановительными работами и службы одного окна. Главная задача — молниеносно среагировать на любое ЧП. Неполадки на газопроводе или утечка в квартире — от получения тревожного сигнала до выезда бригады проходит не более трёх минут. Раньше уходило в полтора раза больше времени.

Повысить оперативность работы позволила новая интеллектуальная система, которая всего за несколько секунд может определить точное место инцидента. Она же позволяет закрывать запорные устройства и в автоматическом режиме формировать список отключаемых объектов, чтобы пресекать утечки газа. Диспетчеры в режиме онлайн следят за параметрами работы газорегуляторных пунктов, которые отображаются на видеостене.

"Отдельно выводится статистика по всем параметрам газа — от давления в системах до числа машин на дежурстве и степени загрузки телефонной линии, по которой граждане обращаются в случае проблем", — говорит генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Специалисты "Мосгаза" ежегодно принимают и обрабатывают солидное число тревожных обращений — в среднем около 50 тысяч. К счастью, большая часть из них носит ошибочный характер, когда жильцы, что называется, перебдели. Так, в прошлом году выездные бригады ликвидировали только 74 реальные утечки в помещениях.

Ввод нового центра — далеко не единственное достижение "Мосгаза". Предприятие прошло инфраструктурную модернизацию на всех уровнях.

"За последние годы вы прошли огромный путь: реконструированы действующие газопроводы, ГРП, системы оперативного реагирования. Проведена масштабная цифровизация. "Мосгаз" стал гораздо современнее, надежнее и эффективнее", — отметил Собянин.

Кстати

Ежегодно Москва потребляет 23 млрд кубометров газа — это более 5% от общего потребления газа в России. Общая протяженность газовых сетей столицы — почти 11 тысяч километров.