Собянин открыл мост через шлюз Канала им. Москвы

Собянин открыл движение по новому мосту через шлюз Канала им. Москвы

Таким образом, создание Северо-Западной хорды фактически завершилось.

Сергей Собянин назвал уникальным балочный мост, по которому открыли автомобильное движение.

«По большому счёту, сооружение закончило всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд по хорде мы дали в прошлом году, но здесь было такое бутылочное горлышко», — сказал мэр Москвы.

По его оценке, проект улучшит транспортную ситуацию как минимум шести прилегающих районов и даст возможность развития Мнёвниковской поймы.

На мосту шесть полос движения в обоих направлениях. Сооружение соединило улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.