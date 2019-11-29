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Собянин открыл движение по новому мосту через шлюз Канала им. Москвы 

Говорит Москва + ещё 8 1 час назад
Собянин открыл мост через шлюз Канала им. Москвы
Фото: АГН "Москва"
Таким образом, создание Северо-Западной хорды фактически завершилось.
Сергей Собянин назвал уникальным балочный мост, по которому открыли автомобильное движение.
«По большому счёту, сооружение закончило всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд по хорде мы дали в прошлом году, но здесь было такое бутылочное горлышко», — сказал мэр Москвы.
По его оценке, проект улучшит транспортную ситуацию как минимум шести прилегающих районов и даст возможность развития Мнёвниковской поймы.
На мосту шесть полос движения в обоих направлениях. Сооружение соединило улицы Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин
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