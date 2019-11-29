Собянин рассказал о благоустройстве московских парков

В 2019 году на Лухмановской улице Москвы вместо пустыря был разбит новый сквер, а в Перово обновлен уже имеющийся. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в личном блоге на своем официальном сайте.

По словам Собянина, работы были проведены в рамках программы «Мой район».

При создании в Косино-Ухтомском нового парк на месте пустыря, возвели искусственные холмы для защиты отдыхающих от ветра, а также высадили тысячи кустарников и свыше сотни деревьев, отчитался мэр города.

«Разбили газоны и цветники. Установили две детские площадки, проложили дорожки, установили скамейки, поставили навес от дождя, сделали небольшую сцену с трибунами», — отметил он.

Также, по словам главы города, была проведена реконструкцию парка «Перовская слобода», где сделали более удобные дорожки, современное наружное освещение, обновили детские и спортивные площадки.

«Главный акцент в новом образе сквера — детский игровой городок, стилизованный под Московский кремль», — подчеркнул Собянин.

«Рамблер» писал, что ранее Сергей Собянин отчитался о благоустройстве московского парка «Яуза», в том числе и береговой линии.