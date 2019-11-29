Глава пресс-службы ГУ МВД Москвы уволен

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве покинул пост

"Юрий Титов перешел на другую работу. Управление возглавил Владимир Васенин", — рассказали в управлении.

Полковник внутренней службы Юрий Титов был назначен на должность начальника Управления информации и общественных связей столичного главка в декабре 2017 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности командира взвода отдельной роты милиции Управления вневедомственной охраны при УВД Ставропольского края.