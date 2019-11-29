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Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве покинул пост 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Глава пресс-службы ГУ МВД Москвы уволен
Фото: РИА Новости
Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов уходит со своего поста. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
"Юрий Титов перешел на другую работу. Управление возглавил Владимир Васенин", — рассказали в управлении.
Полковник внутренней службы Юрий Титов был назначен на должность начальника Управления информации и общественных связей столичного главка в декабре 2017 года. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году в должности командира взвода отдельной роты милиции Управления вневедомственной охраны при УВД Ставропольского края.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Юрий Титов , МВД
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