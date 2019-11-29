В школах захотели возродить москвоведение

В школьные программы необходимо вернуть москвоведение. С таким предложением выступила член комиссии Мосгордумы по образованию Маргарита Русецкая , пишет агентство «Москва».

Этот предмет, по ее словам, был исключен из школьной программы более 10 лет назад, но любовь к этой теме и направлению живет.

«Сегодня хочу сказать, что вернуть нужно не только в системе образования, а во всех уровнях», — сказала Русецкая.

По ее мнению, чтобы повысить интерес детей к этому предмету, нужно придать ему «современное звучание».

Москвоведение — одна из отраслей краеведения, занимающаяся изучением Москвы. Краеведение (термина «москвоведение» еще не было) в московских школах появилось в 1920-х годах. Предполагалось, что ученики будут заниматься исследовательской деятельностью, в основном обследованием близлежащих фабрик и заводов. В 1929 году произошел общий разгром краеведения в СССР, преподавание в школах прекратилось. Вновь москвоведение появилось в школах в 1994 году, современные учебники в основном предназначены для 8-9 классов.