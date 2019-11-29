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В школах захотели возродить москвоведение 

Мослента + ещё 2 1 час назад
В школах захотели возродить москвоведение
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»
В школьные программы необходимо вернуть москвоведение. С таким предложением выступила член комиссии Мосгордумы по образованию Маргарита Русецкая, пишет агентство «Москва».
Этот предмет, по ее словам, был исключен из школьной программы более 10 лет назад, но любовь к этой теме и направлению живет.
«Сегодня хочу сказать, что вернуть нужно не только в системе образования, а во всех уровнях», — сказала Русецкая.
По ее мнению, чтобы повысить интерес детей к этому предмету, нужно придать ему «современное звучание».
Москвоведение — одна из отраслей краеведения, занимающаяся изучением Москвы. Краеведение (термина «москвоведение» еще не было) в московских школах появилось в 1920-х годах. Предполагалось, что ученики будут заниматься исследовательской деятельностью, в основном обследованием близлежащих фабрик и заводов. В 1929 году произошел общий разгром краеведения в СССР, преподавание в школах прекратилось. Вновь москвоведение появилось в школах в 1994 году, современные учебники в основном предназначены для 8-9 классов.
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Теги:
Новости Москвы , Маргарита Русецкая , Мосгордума , АГН "Москва"
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