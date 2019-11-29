Более 160 катков заработает на юго-западе Москвы 

Этой зимой на юго-западе Москвы горожанам будет доступно 60 катков, 11 из них — с искусственным льдом.
Самый большой каток площадью 1922 квадратных метра зальют в столичном районе Ясенево возле дома 7, корпуса 2 на Голубинской улице, говорится официальном портале мэра Москвы. Каждый год данная площадка пользуется большой популярностью у местных жителей.
Не менее востребован и каток в Воронцовском парке. Так, катки с естественным покрытием будут доступны во всех районах Юго-Западного административного округа. Начнется заливка площадок, когда в течение долгого времени будет держаться стабильно минусовая температура.
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