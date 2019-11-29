Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы
Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы
Происшествия
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Политика
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Происшествия
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Общество

Более 160 катков заработает на юго-западе Москвы 

Мир24 + ещё 1 24 минуты назад
Более 160 катков заработает на юго-западе Москвы
Фото: «Мир 24» / Елизавета Шагалова
Этой зимой на юго-западе Москвы горожанам будет доступно 60 катков, 11 из них — с искусственным льдом.
Самый большой каток площадью 1922 квадратных метра зальют в столичном районе Ясенево возле дома 7, корпуса 2 на Голубинской улице, говорится официальном портале мэра Москвы. Каждый год данная площадка пользуется большой популярностью у местных жителей.
Не менее востребован и каток в Воронцовском парке. Так, катки с естественным покрытием будут доступны во всех районах Юго-Западного административного округа. Начнется заливка площадок, когда в течение долгого времени будет держаться стабильно минусовая температура.
Ранее в «Сокольниках» заработала всепогодная лыжная трасса.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Мир24: последние новости
Москвичи выбрали самый благоустроенный парк города Москвичи выбрали самый благоустроенный парк города Московские власти взыщут 29 миллионов рублей со скульптора Церетели Московские власти взыщут 29 миллионов рублей со скульптора Церетели Москву начали готовить к новогоднему празднику Москву начали готовить к новогоднему празднику 
Теги:
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы
Заметил в метро: россиянку избили до смерти ради шубы 2
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях
Белоруссия напомнила России о старых договоренностях 69
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Несколько человек ранены при нападении с ножом в Гааге
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы
Решена судьба затравленной из-за чаепития школьницы 59
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы
США потребовали от стран НАТО нарастить военные расходы 107
Видео
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
03:42
Пока вы не уснули: России предрекли катастрофу
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение