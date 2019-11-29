Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму
В мире
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу
Общество

Москвичи назвали худшие районы столицы 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Москвичи назвали худшие районы столицы
Фото: РИА Новости
Жители Москвы считают самыми некомфортными из всех районов города Бирюлево Западное, Дорогомилово и Некрасовку, следует из материалов исследования, подготовленного порталом Domofond.ru и предоставленного «Ленте.ру».
Специалисты портала провели опрос москвичей, чтобы ранжировать районы по качеству жизни. Респондентов попросили оценить безопасность в районах, чистоту, экологическую обстановку, доступность транспорта, парковок, магазинов, инфраструктуры, работу служб ЖКХ и адекватность соседей.
Выяснилось, что меньше всех довольны районной жизнью обитатели Некрасовки. Район признан худшим в Москве по экологии, качеству дорожной инфраструктуры и доступности объектов для спорта и отдыха. Второй антилидер — Бирюлево, которое не любят за небезопасность. Третье место в списке заняло Дорогомилово — за шум. Кроме того, респонденты из Дорогомилово считают, что их доходов недостаточно для комфортной жизни в районе.
Лучшими для жизни участники исследования сочли Куркино, Тропарево-Никулино и Митино.
В целом респонденты из Москвы оценили качество проживания в столице на семь баллов из десяти возможных. Это на 0,8 балла выше, чем в среднем по стране. За год средняя оценка города упала на 0,2 балла, отмечают аналитики.
Год назад худшие места в городе назвали жители Санкт-Петербурга. Они сочли самым неблагоприятным для жизни муниципальный округ Балканский.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали украинскую шпионку в Севастополе Сотрудники ФСБ задержали украинскую шпионку в Севастополе Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт Командир самолета Путина сказал «посажу» и приземлился в сильнейшем тумане Командир самолета Путина сказал «посажу» и приземлился в сильнейшем тумане
Комментарии1 
Теги:
Новости Москвы , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США в Крыму
Раскрыты планы США в Крыму 25
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России 750
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 943
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу 15
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 1008
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение