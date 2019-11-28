Как москвичи отметили Всемирный день моржа

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» — кто из нас не слышал эту фразу. Но так ли верна на самом деле эта крылатая фраза, выяснил корреспондент «Вечерней Москвы».

На берегу Москвы-реки в районе Строгино сейчас зябко, ветер буквально пробирает до костей. Однако легкий минус для тех, кто собрался сегодня утром на пляже, не помеха, наоборот, повод для более интенсивной зарядки. Зато на пляже, рядом с недавно построенным спортивным городком, продолжается «лето». Мужчины, женщины и даже подростки в плавках и купальниках разогреваются, выполняя нехитрые упражнения. Это энтузиасты — участники городского клуба закаливания «Моржи столицы». Они давно облюбовали это живописное место. Постоянно закаляют здесь свое тело и дух от «всяких гриппов», ангин и простуд.

Сегодня у них особое событие. Празднуют Всемирный день моржа. Он отмечается ежегодно 24 ноября. После десятикилометровой пробежки вдоль берега Москвы-реки и разминки на пляже президент клуба «Моржи столицы» Наталия Серая, подняв над головой клубный флаг, как командир, ведущий в атаку своих верных солдат, первой бросается в ледяную воду, увлекая за собой моржей и молодых моржат. От одного взгляда на происходящее мурашки бегут по коже.

— Я занимаюсь зимним плаванием и закаливанием семь лет, — рассказывает Наталия. — Ищу свой путь к здоровью, полной интересной и гармоничной жизни.

Делюсь своими открытиями и наработками с людьми, которые мне верят и идут за мной. Например, клуб занимается криатлоном — это ледяное многоборье для закаленных людей. Мы делаем интересное шоу с разными видами закаливания, в которое входит и танец маленьких лебедей в проруби в исполнении членов клуба. Еще члены нашего клуба принимают участие в соревнованиях на Черном море, в Краснодарском крае — в районе поселка Сукко. Часто при заплывах в море вместе со спортсменами плывут дельфины! Вы себе не представляете, какое это удовольствие — плыть несколько километров с этими замечательными умными животными. Кажется, только вошла во вкус — а вот уже и финиш!

— А когда вы плыли через Берингов пролив в июле 2013 года, моржи рядом не плыли? — задаю шуточный вопрос Наталии.

— Нет, не плыли, хотя часто их видели вблизи островов. И надо сказать, что настоящие моржи ведут себя довольно агрессивно. Рычали на нас, ревниво охраняя свою территорию. Большую опасность представляли сильные океанические течения и пятиметровые волны. Они поднимали на самый гребень, а потом бросали в океанскую пучину. Плывешь, а горизонта не видно — только очередная стена воды, закрывающая пол небосвода, — с волнением вспоминает Наталия.

Наталия побежала греться в небольшой вагончик — клубную раздевалку-теплушку, а я познакомился семьей Смирновых: мамой Ольгой и ее дочерью Дианой, ученицей 9-го класса московской школы № 2054, которые уже успели принять водные процедуры, отогреться и переодеться.

Ольга работает в одном из столичных фитнес-центров тренером. Моржеванием вместе с дочерью занимается уже целых пять лет.

— До того как мы пришли в клуб «Моржи столицы», Диана часто болела, наверное как и многие ее сверстники, которые активному отдыху на свежем воздухе и занятиям спортом предпочитают просиживание в гаджетах и за компьютером. Дело доходило до пропуска школьных занятий, что не могло не сказаться на успеваемости дочери. Но под чутким руководством нашего тренера и друга Наталии Александровны дочка стала совершенно другим человеком. Сейчас ей не страшна простуда, да и дисциплина появилась — никаких прогулов школы, и уж тем более занятий по закаливанию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чучин, профессор медицины РАН РФ: