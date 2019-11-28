Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика

Достойна «Оскара»: Москва вошла в число лидеров World Travel Awards 

РИА Новости 1 час назад
Москва вошла в число лидеров World Travel Awards
Фото: РИА Новости
Сегодня вечером состоится вручение туристического "Оскара" — премии World Travel Awards. На этот раз лауреатов объявят в Омане. Москва представлена в пяти номинациях, и велика вероятность, что золотая статуэтка отправится в российскую столицу. О том, почему Москва достойна приза, что здесь интересно гостям из Азии, что привлекает европейцев и чему удивляются иностранные блогеры, — в материале РИА Новости.

Успех и без чемпионата

"Я думаю, что мы выиграем туристический "Оскар". Никакого снижения туристического потока ни до чемпионата мира по футболу, ни после не произошло. Мы видим увеличение. Конечно, чемпионат дал позитивный толчок, но это лишь часть огромной работы, которая была проделана", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что сегодня туризм — большая отрасль, на которую работают многие представители малого и среднего бизнеса: гостиничного, ресторанного, чисто туристического. Она дает 120 миллиардов рублей годового дохода в городской бюджет.
Как отметили в столичном комитете по туризму, за первые шесть месяцев этого года Москву посетили 11,5 миллиона туристов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2018-го, прошедшего под знаком чемпионата.
Больше всего приезжали из Китая — 397,2 тысячи гостей, Германии (144,1 тысячи), Франции (74,6 тысячи), Италии (66,9 тысячи) и Израиля (59,9 тысячи).

Леса у Красной площади

"Какие вы молодцы, что посадили все эти леса!" — часто слышат от туристов столичные гиды. Иностранцы удивляются обилию парков и деревьев, широким красивым пешеходным улицам, яркой подсветке центра и тому, что угрюмые, по стереотипам, москвичи, оказывается, вполне дружелюбны.
"Гостей столицы привлекают как традиционные достопримечательности — Кремль, Красная площадь, так и новые точки притяжения — парк "Зарядье", ВДНХ, — уточняют в пресс-службе комитета по туризму Москвы. — У китайцев особый интерес вызывают цирки или усадьба Коломенское. А итальянцев восхищает московская архитектура и Третьяковская галерея".

WeChat и корейские блогеры

Город ориентируется на совершенно разные аудитории путешественников через различные каналы коммуникации. Так, Москва стала первым городом в России с официальным аккаунтом в китайской социальной сети WeChat. Туристический профайл города также представлен в китайском сервисе микроблогов Weibo.
"Мы приглашаем иностранных блогеров из Европы и Азии (Китай, Южная Корея), которые потом делятся впечатлениями о поездке, — добавляют в комитете по туризму. — Так, например, корейские блогеры после посещения Москвы опубликовали видеоролик о наиболее интересных столичных местах, который уже набрал более полумиллиона просмотров в социальных сетях".

Москва — полиглот

Языковой вопрос, серьезно напрягавший туристов раньше, уходит в прошлое. Метро, МЦК и новые Московские центральные диаметры "говорят" по-английски, дублированы все указатели. Многие знаковые туристические места становятся "полиглотами", на нескольких языках — не только экскурсии, аудиогиды, таблички, но и мультимедиа, 3D-проекции.
"Это такая точка национального восторга, радость для туристов из Китая, когда они видят, что историю Зарядья излагают на китайском языке исторические персонажи тех времен, например стрелец", — рассказывал РИА Новости экс-директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб.
В октябре появились бесплатные карманные путеводители: "Москва: что посмотреть", "По Москве с детьми", "Москва. События и культура". Обо всем этом гости могут узнать на русском, английском и китайском.
"В декабре мы совместно с ресторанным критиком Михаилом Лопатиным представим гид "Ресторанный навигатор" на английском и китайском языках, — рассказали в РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму Москвы. — В него вошли более двухсот лучших ресторанов".

В Масленицу с новогодним настроем

Одна из номинаций World Travel Awards, в которых участвует столица, — "Лучшее направление фестивального и событийного туризма". "Московские сезоны" уже позволили нивелировать сезонность, гости едут на фестивали, которые проводятся во все времена года.
"У меня два месяца назад не было настроения новогоднего, а теперь появилось, хоть и с опозданием. Спасибо Москве!" — отозвалась о столичной Масленице туристка из Индонезии Хума, научный ассистент.
Но пока впереди как раз новогоднее настроение, через две недели открывается "Путешествие в Рождество" — 40 фестивальных площадок в разных округах Москвы. На Новом Арбате даже азам катания на сноуборде научить обещают. В нескольких округах, расположенных не в центре, развернутся ярмарки для гурманов с мастер-классами.

Столица в рейтингах

В 2019 году Москва номинирована на премию World Travel Awards в трех основных номинациях: "Лучшее направление фестивального и событийного туризма", "Лучшее направление для спортивного туризма", "Лучшее туристское направление. Город".
Дополнительно организаторы премии заявили российскую столицу еще в двух: "Лучшее направление в сфере делового туризма" и "Лучшее культурное направление. Город".
В прошлом году Москва уже завоевала международную премию World Festival and Event City Award в качестве одного из лучших городов для массовых фестивалей и мероприятий.
Буквально на днях столица вошла в десятку лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Специалисты особо выделили парк "Зарядье", спортивный комплекс "Лужники".
Как утверждает CNN Travel, Москва входит в топ-10 удивительных мест для путешествий осенью. По версии британской организации The Economist Intelligence Unit и журнала The Economist, в рейтинге безопасности крупнейших городов мира российская столица опережает Нью-Йорк, Париж, Лондон и Рим.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Сергей Собянин , Павел Трехлеб , CNN , РИА Новости , Германия , Израиль , Италия , Китай , Оман , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 74
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь»
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 143
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 61
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 334
Новости партнеров
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение