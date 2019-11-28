Снег в Москве оказался не снегом

«Снежок», который можно заметить в некоторых районах Москвы , на самом деле не снег. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«При антициклоне снега не бывает», — объяснил он.

По словам синоптика, то, что ныне лежит «на почти всех машинах» в столице, называется подинверсионными осадками. Они являются следствием инверсии — неправильного распределения температуры с высотой.

Согласно законам, с высотой температура должна понижаться, однако при антициклоне наблюдается процесс оседания и, как следствие, неправильное распределение температуры. По этой причине молекулы водяного пара теряют силу плавучести, накапливаются и образовывают «капельки».

«Это не снег», — подытожил Вильфанд.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра добавил, что настоящий, но «совсем небольшой» и к тому же мокрый снег может выпасть в Москве уже 29 ноября по той причине, что в этот день антициклон начнет проигрывать борьбу циклону, а атмосферное давление понизится.