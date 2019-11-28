Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Общество
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
КНДР запустила "неопределенный" снаряд
Армия
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Зеленский отказался идти на уступки Путину
В мире

Снег в Москве оказался не снегом 

Рамблер 34 минуты назад
Снег в Москве оказался не снегом
Фото: РИА Новости
«Снежок», который можно заметить в некоторых районах Москвы, на самом деле не снег. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«При антициклоне снега не бывает», — объяснил он.
По словам синоптика, то, что ныне лежит «на почти всех машинах» в столице, называется подинверсионными осадками. Они являются следствием инверсии — неправильного распределения температуры с высотой.
Согласно законам, с высотой температура должна понижаться, однако при антициклоне наблюдается процесс оседания и, как следствие, неправильное распределение температуры. По этой причине молекулы водяного пара теряют силу плавучести, накапливаются и образовывают «капельки».
«Это не снег», — подытожил Вильфанд.
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра добавил, что настоящий, но «совсем небольшой» и к тому же мокрый снег может выпасть в Москве уже 29 ноября по той причине, что в этот день антициклон начнет проигрывать борьбу циклону, а атмосферное давление понизится.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Новости Москвы , Погода , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция из-за России начала новый конфликт
Турция из-за России начала новый конфликт 318
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка
Увольнение врача: названа причина смерти ребенка 30
КНДР запустила «неопределенный» снаряд
КНДР запустила «неопределенный» снаряд 7
Зеленский отказался идти на уступки Путину
Зеленский отказался идти на уступки Путину 628
Партия Зеленского попалась на обмане
Партия Зеленского попалась на обмане 5
Видео
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
00:43
Пока вы не уснули: Украина испугалась российского газа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение