Сергей Собянин дал москвичам напутствие на 2020 год

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы сохранять уверенность и хорошее настроение в 2020 году. Об этом он сказал в четверг, 28 ноября.

По его словам, горожане могут не беспокоиться о том, как развивается мегаполис.

— Москва стоит на надежных рельсах, они могут быть уверены в завтрашнем дне города, в его развитии, в его экономике, — подчеркнул градоначальник в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ощущение стабильности в развитии столицы крайне важно. При этом Москве удалось достичь такой динамики, что можно «быть уверенными в судьбе нашего города, наших детей, наших внуков».

Ранее Сергей Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днем в Москве.