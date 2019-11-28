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Сергей Собянин дал москвичам напутствие на 2020 год 

Вечерняя Москва 1 час назад
Собянин дал москвичам напутствие на 2020 год
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал жителям столицы сохранять уверенность и хорошее настроение в 2020 году. Об этом он сказал в четверг, 28 ноября.
По его словам, горожане могут не беспокоиться о том, как развивается мегаполис.
— Москва стоит на надежных рельсах, они могут быть уверены в завтрашнем дне города, в его развитии, в его экономике, — подчеркнул градоначальник в интервью РИА Новости.
Он добавил, что ощущение стабильности в развитии столицы крайне важно. При этом Москве удалось достичь такой динамики, что можно «быть уверенными в судьбе нашего города, наших детей, наших внуков».
Ранее Сергей Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным днем в Москве.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , Сергей Собянин , РИА Новости
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