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В Москве изменятся некоторые маршруты наземного транспорта 

Моя Москва.онлайн + ещё 11 1 час назад
В Москве изменятся маршруты наземного транспорта
Фото: Моя Москва.онлайн
В ближайшее время произойдут изменения маршрутов городского транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Изменения связаны с ремонтными работами на улицах и проведением футбольного матча.
С 30 ноября восстановятся маршруты трамваев № 15, 30, 28 и 31. Будет изменен маршрут № 10. Трамваи № 21 временно не будут работать. График их движения восстановится с 7 декабря.
Со 2 декабря восстановятся маршруты трамваев № 2, 11, 25, 29, 34 и 46. По временным маршрутам начнут ходить трамваи № 35, 36 и 38.
С 7 декабря восстановят маршрут трамваев № 4Л, 4П, 13 и 36. Автобусы № 13 на маршрут больше не выйдут.
С 1 декабря не будет обслуживаться маршрут № 891. Вместо него начнет работу маршрут коммерческого перевозчика № 521.
С 1 декабря изменится маршрут автобусов № 804.
2 декабря с 16:30 на время футбольного матча и до его окончания изменятся маршруты наземного транспорта в районе 3-й Песчаной улицы (автобусы № 175 и 818).
С 3 декабря короткие рейсы по будням организуют на маршруте автобуса № 675.
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
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