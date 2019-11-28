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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 

Мослента + ещё 4 1 час назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Фото: РИА Новости
В Московском регионе с вечера 28 ноября до полудня 1 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, местами гололедица», — отметили синоптики.
27 ноября столичная Госавтоинспекция в связи с возможным появлением гололеда попросила водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. В ГИБДД рекомендовали не делать резких маневров во время управления автомобилем и стараться увеличивать дистанцию между своей машиной и впереди идущим транспортом. В Центре организации дорожного движения москвичей призвали пересесть на общественный транспорт, в частности на метро.
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Теги:
Новости Москвы , Погода , ГИБДД , АГН "Москва"
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