«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 

В Московском регионе с вечера 28 ноября до полудня 1 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Погода потенциально опасна. Гололедно-изморозевое отложение, местами гололедица», — отметили синоптики.
27 ноября столичная Госавтоинспекция в связи с возможным появлением гололеда попросила водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. В ГИБДД рекомендовали не делать резких маневров во время управления автомобилем и стараться увеличивать дистанцию между своей машиной и впереди идущим транспортом. В Центре организации дорожного движения москвичей призвали пересесть на общественный транспорт, в частности на метро.