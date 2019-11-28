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Сергей Собянин: Москва близка к европейскому уровню продолжительности жизни 

Вечерняя Москва + ещё 1 45 минут назад
Названа продолжительность жизни в Москве
Фото: РИА Новости
Продолжительность жизни в Москве сопоставима с городами Европы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 28 ноября.
Как отметил градоначальник, каждый год данная мера увеличивается на полгода.
— Через два-три года мы перешагнем планку в 80 лет, — отметил градоначальник в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что мегаполису пришлось изначально поднимать уровень «от низкой базы».
При этом в настоящее время, уверен Собянин, никто из конкурентов такими темпами не идет.
— Мы близки к европейскому уровню ожидаемого продолжительности жизни, — заключил мэр города.
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Теги:
Новости Москвы , Другое , Сергей Собянин , Госдума , РИА Новости
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