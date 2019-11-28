Названа продолжительность жизни в Москве

Продолжительность жизни в Москве сопоставима с городами Европы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 28 ноября.
Как отметил градоначальник, каждый год данная мера увеличивается на полгода.
— Через два-три года мы перешагнем планку в 80 лет, — отметил градоначальник в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что мегаполису пришлось изначально поднимать уровень «от низкой базы».
При этом в настоящее время, уверен Собянин, никто из конкурентов такими темпами не идет.
— Мы близки к европейскому уровню ожидаемого продолжительности жизни, — заключил мэр города.
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