Открылись экспозиции проектов реновации шести районов

В Москве открылись экспозиции проектов застройки кварталов реновации в шести городских районах. Увидеть, что проектировщики предлагают построить на месте сносимых пятиэтажек можно на примерах районов Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево.
Ознакомиться с проектами планировки можно как непосредственно в каждом районе, так и в едином информационном центре реновации, расположенном на 2-й Брестской улице, дом 6 — в нем можно увидеть проекты по всем районам в одном месте.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, работать экспозиции будут до 5 декабря. А 10 декабря жители районов смогут обсудить проекты на публичных слушаниях.
Все представленные проекты предполагают не только застройку освобождаемых от ветхих пятиэтажек территорий современным жильем, но и создание там новой инфраструктуры в целом. В частности, проектировщики предусмотрели строительство новых школ, детских садов, поликлиник, спортивных комплексов и других социальных объектов.
"К примеру, в Головинском районе планируется построить пять новых детских садов, две школы и четыре учебных корпуса для существующих школ, — рассказала Юлиана Княжевская. — Помимо этого, заняться спортом будет возможно в двух физкультурно-оздоровительных комплексах. В шаговой доступности появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и культурно-досуговый центр".