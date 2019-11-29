В Москве открылись экспозиции проектов реновации шести районов

Москве открылись экспозиции проектов застройки кварталов реновации в шести городских районах. Увидеть, что проектировщики предлагают построить на месте сносимых пятиэтажек можно на примерах районов Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево.

Ознакомиться с проектами планировки можно как непосредственно в каждом районе, так и в едином информационном центре реновации, расположенном на 2-й Брестской улице, дом 6 — в нем можно увидеть проекты по всем районам в одном месте.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, работать экспозиции будут до 5 декабря. А 10 декабря жители районов смогут обсудить проекты на публичных слушаниях.

Все представленные проекты предполагают не только застройку освобождаемых от ветхих пятиэтажек территорий современным жильем, но и создание там новой инфраструктуры в целом. В частности, проектировщики предусмотрели строительство новых школ, детских садов, поликлиник, спортивных комплексов и других социальных объектов.