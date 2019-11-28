С Церетели взыскали 29 миллионов

Арбитражный суд Москвы по иску департамента городского имущества принял решение взыскать с известного скульптора Зураба Церетели около 29 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей», — огласила резолютивную часть решения судья Кристина Хабарова.

«Рамблер» писал, что ранее департамент городского имущества заявил о требовании взыскать с Церетели 55 миллионов рублей, неуплаченных за аренду земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Позднее стало известно, что Церетели выплатил 13 миллионов рублей в счет долга.