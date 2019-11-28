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С Церетели взыскали 29 миллионов 

Рамблер + ещё 7 28 минут назад
Арбитражный суд Москвы по иску департамента городского имущества принял решение взыскать с известного скульптора Зураба Церетели около 29 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели Зураба Константиновича в пользу департамента городского имущества города Москвы неустойку в размере 28 миллионов 986 тысяч рублей», — огласила резолютивную часть решения судья Кристина Хабарова.
Москва подала в суд на Церетели
«Рамблер» писал, что ранее департамент городского имущества заявил о требовании взыскать с Церетели 55 миллионов рублей, неуплаченных за аренду земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Позднее стало известно, что Церетели выплатил 13 миллионов рублей в счет долга.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Новости Москвы , Видео , Зураб Церетели
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