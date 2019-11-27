Зимний сезон «Московского долголетия» начался в столице

Зимний сезон проекта «Московское долголетие» стартовал в столице

Первое занятие по фигурному катанию прошло в Саду «Эрмитаж»

Обучение катанию на коньках и лыжах в этом году в рамках проекта организовано впервые. Занятия будут проходить в 17 городских парках, в том числе в Саду «Эрмитаж», где состоялось торжественное открытие зимнего сезона.

Несколько сотен людей старшего возраста собрались на катке. Москвичка Зоя Обухова в детстве занималась в спортшколе, там и научилась кататься на коньках.

— Последний раз стояла на льду лет пять назад, — рассказала она. — Но сегодня попробовала. Оказывается ноги помнят все движения.

Пенсионерка участвует в проекте с самого его начала. Ходит в театральную студию, на зумбу, бальные танцы и учит английский язык.

— С появлением «Московского долголетия» у меня началась интересная жизнь, это просто чудо-проект! — поделилась Обухова.

Москвичка Надежда Афонина не каталась на коньках около трех лет. Научилась сама в детстве, а в юности ходила с подружками.

— Я тогда жила около станции метро «Водный стадион», и рядом с домом была «коробка», на которой зимой заливали каток — там мы и катались, — вспоминает она.

Кроме коньков, москвичка ходит на вокал, риторику, зумбу и в другие кружки.

А вот Вадим Хиткин встает на лед уже на протяжении 60 лет. Правда, всю жизнь катается как любитель.

— Из элементов знаю только тулуп, и то если на себя его надеть, — шутит он.

Хиткин — человек спортивный. Летом посещает секцию по футболу, а зимой теперь будет учить элементы фигурного катания.

По словам мастера спорта международного класса фигуристки Анастасии Гребенкиной, ограничений по возрасту в фигурном катании нет. Главное — это желание.

— Я была поражена тем, как хорошо катаются участники проекта, — поделилась она впечатлениями после мастеркласса. — Мне было очень легко с ними работать, показывать, объяснять.

Она порекомендовала всем в первую очередь научиться правильно падать.

— Мягкие колени, прямая спина и, конечно, улыбка — вот залог успеха, — подчеркнула Гребенкина, добавив, что этот вид спорта очень полезен. — Это профилактика сердечнососудистых заболеваний, полезно находиться на свежем воздухе, а еще это помогает настроиться на позитив.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов , заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— В этом сезоне осень-зима — 2019/2020 пошли на эксперимент — открываем в 17 парках активности, связанные с лыжами и коньками, будет работать несколько десятков групп. Занятия будут вести профессиональные тренеры. Всего за несколько занятий люди старшего возраста смогут научиться уверенно держаться на коньках, узнать о технике катания. Мы понимаем, что фигурное катание — травмоопасный вид спорта. На всех площадках, где пройдут занятия, будут дежурить врачи. Записаться можно везде, где проходят занятия в рамках проекта.