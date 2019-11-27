На востоке Москвы спасли застрявшую на заборе кошку

Спасатели помогли кошке с поврежденной лапой, которая застряла на заборе на территории предприятия МОЭК на востоке Москвы . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Очевидцы сообщили в аварийно-спасательный отряд, что на востоке Москвы на заборе, на высоте около трех метров, кошка сильно кричала и не могла самостоятельно выбраться, ее лапа проткнута арматрурой", — сказал собеседник агентства.

Приехавшие на помощь животному спасатели установили лестницу, зафиксировали кошку мягкими носилками и одеялом. При помощи гидравлического инструмента они перекусили арматуру и элетрорезом спилили уголок.

"Охрана предприятия ПАО "Моэк", на территории которого произошел инцидент, помогали спасателям и держали лестницу", — добавили в департаменте.

Кошку вместе с куском забора спасатели доставили в ближайшую ветклинику "Первомайский ветеринарный центр" на Сиреневом бульваре. Врач-травматолог бесплатно сделал ей операцию и изъял кусок решетки.

Как сообщили в департаменте, кошка была без ошейника и, возможно, живет на улице. Сейчас ее на восстановление заберет волонтер, а завтра кошку передадут в приют.