Улицы в центре перекроют в новогоднюю ночь

Несколько улиц в центре Москвы перекроют на новогодние праздники

Центральные улицы столицы — Тверскую, Моховую, Театральный проезд перекроют с 31 декабря по 5 января для празднования Нового года. Об этом в четверг сообщил замруководителя департамента торговли и услуг столицы Александр Иванов во время заседания комиссии правительства Москвы "О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников".

"С 31 декабря по 5 января на улицах Тверская и Моховая будет проведено самое крупное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года. Тверская и Моховая улицы будут полностью перекрыты и условно поделены на три зоны, на которых будут размещаться тематические арт-объекты и интерактивные инсталляции", — сказал Иванов.

Для монтажа и демонтажа площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве будут выполнены полные перекрытия Тверской улицы, Охотного ряда, пересечения Тверской с Тверским бульваром, Моховой и Театрального проезда. На проведения данных работ, а также самого фестиваля зона будет огорожена барьером безопасности.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет на территории столицы с 13 декабря по 12 января.