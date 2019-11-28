В Москве пройдет гала-концерт Всероссийского конкурса

В Москве пройдет гала-концерт Всероссийского музыкального конкурса

В Концертном зале имени Чайковского 28 ноября состоится гала-концерт Всероссийского музыкального конкурса, рассказали на сайте «Культура. РФ ».

Уточняется, что обладателями II премии стали: дирижеры из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

По словам организаторов, сопровождать выступления лауреатов будет Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

Отметим, что в I тур конкурса вышло 20 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Саранска, Улан-Удэ и Ставрополя.