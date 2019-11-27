В сети описали распорядок дня «настоящего» москвича

Пользователь Twitter под ником @SimonKostin в шутку предположил, как мог бы выглядеть распорядок дня «настоящего» москвича. По мнению юзера, коренные жители столицы в основном занимаются получением арендной платы с квартир, а сами живут в теплых странах.

«15:30 проснулся на теплом острове, 16:00 получил деньги от арендаторов хаты в Хамовниках, 17:00 получил деньги от арендаторов хаты на Пресне, 18:00 получил деньги от арендаторов в Балашихе, 18:30-4:00 срешь в фейсбук», — написал он.

В июле житель Москвы в 10-м поколении вспомнил мифы о горожанах, распространенные среди жителей регионов России. По словам автора публикации, часто приезжие считают, что если средняя зарплата в столице — 100 тысяч рублей, то такую сумму получают дворник или курьер. Москвич пояснил, что работники без определенной квалификации получают зарплату в размере 20-30 тысяч рублей в месяц.