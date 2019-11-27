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В сети описали распорядок дня «настоящего» москвича 

Мослента 47 минут назад
В сети описали распорядок дня «настоящего» москвича
Фото: РИА Новости
Пользователь Twitter под ником @SimonKostin в шутку предположил, как мог бы выглядеть распорядок дня «настоящего» москвича. По мнению юзера, коренные жители столицы в основном занимаются получением арендной платы с квартир, а сами живут в теплых странах.
«15:30 проснулся на теплом острове, 16:00 получил деньги от арендаторов хаты в Хамовниках, 17:00 получил деньги от арендаторов хаты на Пресне, 18:00 получил деньги от арендаторов в Балашихе, 18:30-4:00 срешь в фейсбук», — написал он.
В июле житель Москвы в 10-м поколении вспомнил мифы о горожанах, распространенные среди жителей регионов России. По словам автора публикации, часто приезжие считают, что если средняя зарплата в столице — 100 тысяч рублей, то такую сумму получают дворник или курьер. Москвич пояснил, что работники без определенной квалификации получают зарплату в размере 20-30 тысяч рублей в месяц.
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