«Окончательную» карту метро Москвы показали в сети

В сети нашли карту московского метро протяженностью 143 тысячи километров

Пользовательница Twitter из Москвы Милена Митина опубликовала в своем микроблоге «окончательную карту столичного метро» протяженностью 143 тысячи километров. Она включает в себя 160 станций.

В сети, наконец, опубликовали окончательную карту Московского метро pic.twitter.com/OlgoYKcKrV— Милена Митина (@_marsi) November 26, 2019

Самая длинная линия (26 тысяч километров) начинается в Марокко, проходит по территории Ливии, Египта, Израиля, Омана, Ирака, Ирана, тянется в сторону Киргизии и Казахстана, а также следует вниз — к Индии и Таиланду. Конечная станция линии — Мельбурн, Австралия. Комментаторы отметили, что карта гениальна, и подчеркнули, что на ней обозначены площади укладки плитки.

Карта впервые была опубликована пользователем Reddit в 2018 году под названием «Высокоскоростная глобальная транспортная сеть». В комментариях пользователи сети предложили несколько вариантов для ее улучшения. В частности, они отметили, что необходимо построить еще несколько станций в Азии и протянуть голубую линию из Каира через Италию в Париж, что позволит уменьшить ответвления.