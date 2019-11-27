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В сети нашли карту московского метро протяженностью 143 тысячи километров 

Мослента 43 минуты назад
«Окончательную» карту метро Москвы показали в сети
Фото: Twitter
Пользовательница Twitter из Москвы Милена Митина опубликовала в своем микроблоге «окончательную карту столичного метро» протяженностью 143 тысячи километров. Она включает в себя 160 станций.
Самая длинная линия (26 тысяч километров) начинается в Марокко, проходит по территории Ливии, Египта, Израиля, Омана, Ирака, Ирана, тянется в сторону Киргизии и Казахстана, а также следует вниз — к Индии и Таиланду. Конечная станция линии — Мельбурн, Австралия. Комментаторы отметили, что карта гениальна, и подчеркнули, что на ней обозначены площади укладки плитки.
Карта впервые была опубликована пользователем Reddit в 2018 году под названием «Высокоскоростная глобальная транспортная сеть». В комментариях пользователи сети предложили несколько вариантов для ее улучшения. В частности, они отметили, что необходимо построить еще несколько станций в Азии и протянуть голубую линию из Каира через Италию в Париж, что позволит уменьшить ответвления.
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Теги:
Новости Москвы , Африка
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