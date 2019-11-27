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В Москве проходит выставка «Что говорит Зима?» 

Моя Москва.онлайн 45 минут назад
В Москве проходит выставка «Что говорит Зима?»
Фото: Моя Москва.онлайн
Мероприятие состоится во Всероссийском музее декоративно — прикладного и народного искусства.
В Москве с 27 ноября 2019 года по 2 февраля 2020 года будет проходить выставка «Что говорит Зима?». Об этом рассказали на сайте «Культура. РФ».
Уточняется, что мероприятие пройдет во Всероссийском музее декоративного искусства. Отметим, что выставка детских рисунков организована совместно с Тимирязевской детской художественной школой.
По словам организаторов, там представлены 3 подборки новогодних композиций, которые выполнены учащимися школы в 2017 — 2018 годах.
На сайте также рассказали, что работы пронизаны атмосферой праздника, ожиданием чуда, любовью и новогодним настроением.
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Теги:
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