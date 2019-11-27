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Историческое здание в Ново-Переделкино выставили на продажу через электронный аукцион 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
«Дача Левенсона» уйдет с молотка
Фото: um.mos.ru
Одну из достопримечательностей московского района Ново-Переделкино "Дачу Левенсона" выставили на продажу через электронный аукцион, начальная цена лота составила 70 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.
"В столице пройдет аукцион на право продажи одноэтажного деревянного здания с мансардой площадью 412,7 кв. м 1910 года постройки. Здание находится в близкой транспортной доступности от станции метро "Переделкино" по адресу: район Ново-Переделкино, Чоботовский проезд, дом 4, строение 1, 2, 3", — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента Геннадий Дегтев, чьи слова приводятся в материале, здание является объектом культурного значения. Это означает, что будущий владелец будет обязан осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем состоянии.
"Здание является настоящей достопримечательностью района Ново-Переделкино. Историческая недвижимость в последнее время пользуется высоким спросом инвесторов, есть предположение, что этот объект будет в их числе. Начальная цена лота — 70 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 12 декабря, торги пройдут 18 декабря", — добавил Дегтев.

История дома

"Дача Левенсона" — это дом, который был построен 1910 году по проекту архитектора Федора Шехтеля, он украшен башенкой с петухом. Это бывшая дача жены книгоиздателя Александра Левенсона.
Одноэтажное здание с мансардой, построенное в начале XX века, было изначально спроектировано для Русского отдела на международной выставке в Глазго.
После революции, вплоть до 1980-х годов, на "Даче Левенсона" жили по десять семей одновременно. В годы перестройки объект был заброшен, но в 1994-1997 годах Главное управление охраны памятников реставрировало объект.
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Теги:
Новости Москвы , Геннадий Дегтев , Федор Шехтель
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