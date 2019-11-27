«Активные граждане» выбрали лучший книжный магазин Москвы

Участники проекта могли проголосовать за одну из книжных торговых точек — «Москва», «Библио-Глобус», «Республика», «Московский дом книги» на Новом Арбате, Дом книги «Молодая гвардия» и «Читай-город» — или предложить свой вариант.

Сеть магазинов «Читай-город» второй год подряд признана лучшим книжным магазином столицы по итогам голосования в проекте «Активный гражданин». Всего свое мнение высказали 188 381 человек.

Сеть «Читай-город» вышла в лидеры с 23,99 процента голосов участников. Чаще всего этот книжный магазин выбирали женщины. Возраст же пользователей, которые в основном голосовали за эту сеть — от 18 до 24 лет.

Второе место с 15,95 процента занял торговый дом «Библио-Глобус». За него чаще голосовали мужчины, больше всего голосов он получил от участников в возрасте от 25 до 34 лет.

Третье место и 12,64 процента голосов у «Московского дома книги» на Новом Арбате. Этот магазин популярен у активных граждан старшего поколения.

Далее идут Торговый дом книги «Москва» (8,95 процента), Дом книги «Молодая гвардия» (7,94 процента) и сеть магазинов «Республика» (4,41 процента).

Свой вариант лучшего книжного предложили 1,92 процента проголосовавших. Чаще всего москвичи называли своими фаворитами Дом книги «Медведково», «Лабиринт», «Фаланстер».

Затруднились выбрать лучший книжный 24,20 процента участников.

Результаты голосования будут учитываться при подведении итогов ежегодного конкурса «Лучший книжный магазин города Москвы» в номинации «Книжный магазин общего профиля».

Конкурс проводится с 2016 года. Магазин, за который проголосует большинство «активных граждан», получит дополнительный голос от конкурсной комиссии.

Жюри оценивает предлагаемый ассортимент, сервис, наличие интерактивных пространств и качество обслуживания. Кроме того, специалисты анализируют, как часто в книжных магазинах проходят лекции и мастер-классы с участием современных поэтов, писателей, музыкантов.