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В парке «Сокольники» откроется фестиваль волшебных китайских фонарей 

Москва меняется + ещё 1 5 часов назад
В парке «Сокольники» откроется фестиваль китайских фонарей
Фото: Москва меняется
В парке «Сокольники» откроется фестиваль волшебных китайских фонарей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Гостей ждет шоу с огромными пандами и полярными медведями, морскими рыбами и лотосами, величественными китайскими дворцами и русским Дедом Морозом. Почти на три месяца это место превратится в маленький Китай с его красочными новогодними традициями, необычной культурой, экзотической кухней, песнями и танцами. Парк украсят более 40 световых конструкций, каждая из которых создана руками десятков китайских мастеров. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Некоторые из фонарей достигают более восьми метров в высоту и 20 метров в длину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что увидеть шоу можно с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года. Гостей ждут по средам и четвергам с 17:00 до 23:00, а также по пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 23:00.
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