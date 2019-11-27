В парке «Сокольники» откроется фестиваль китайских фонарей

В парке «Сокольники» откроется фестиваль волшебных китайских фонарей

В парке «Сокольники» откроется фестиваль волшебных китайских фонарей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гостей ждет шоу с огромными пандами и полярными медведями, морскими рыбами и лотосами, величественными китайскими дворцами и русским Дедом Морозом. Почти на три месяца это место превратится в маленький Китай с его красочными новогодними традициями, необычной культурой, экзотической кухней, песнями и танцами. Парк украсят более 40 световых конструкций, каждая из которых создана руками десятков китайских мастеров. Чтобы собрать одну такую фигуру, требуется более 500 деталей и большое количество тонкого шелка, которым обтягивается каркас. Некоторые из фонарей достигают более восьми метров в высоту и 20 метров в длину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увидеть шоу можно с 29 ноября 2019 года по 23 февраля 2020 года. Гостей ждут по средам и четвергам с 17:00 до 23:00, а также по пятницам, субботам и воскресеньям с 16:00 до 23:00.