Москва вошла в топ-10 лучших городов мира

Составители рейтинга отметили парк «Зарядье», обновленный спортивный комплекс «Лужники», а также столичные музеи и креативные пространства.

Сингапур, Дубай и Сан-Франциско. Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Так, столица обогнала Чикаго

Составители особенно отметили парк «Зарядье», обновленный спортивный комплекс «Лужники», а также столичные музеи, креативные пространства и программу «Моя улица», благодаря которой столица стала еще комфортнее для пешеходов.

«Видеть Москву в первых строчках мировых рейтингов очень приятно, и мы искренне радуемся этому. Это значит, что мы объективно движемся в правильном направлении. Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов: от комфортной среды до знаковых мест, куда попало «Зарядье», и до местных заведений. Уверен, что это не последняя наша победа», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов

Эксперты оценивали города по шести параметрам, таким как продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Особенно высоко эксперты оценили музеи и общественные пространства.

«Интерес к Москве растет — это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14-е место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита — отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц», — отметил Сергей Кузнецов.

В топ-5 городов вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона.

Ранее Москва заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index (2thinknow). По сравнению с результатом прошлого года она поднялась на 10 позиций.