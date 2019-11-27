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Москва вошла в топ-10 лучших городов мира 

Mos.ru + ещё 12 5 часов назад
Москва вошла в топ-10 лучших городов мира
Фото: mos.ru. Максим Денисов
Составители рейтинга отметили парк «Зарядье», обновленный спортивный комплекс «Лужники», а также столичные музеи и креативные пространства.
Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира по версии международного агентства Resonance Consultancy. Так, столица обогнала Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.
Составители особенно отметили парк «Зарядье», обновленный спортивный комплекс «Лужники», а также столичные музеи, креативные пространства и программу «Моя улица», благодаря которой столица стала еще комфортнее для пешеходов.
«Видеть Москву в первых строчках мировых рейтингов очень приятно, и мы искренне радуемся этому. Это значит, что мы объективно движемся в правильном направлении. Составители этого рейтинга учитывали целый комплекс факторов: от комфортной среды до знаковых мест, куда попало «Зарядье», и до местных заведений. Уверен, что это не последняя наша победа», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
Эксперты оценивали города по шести параметрам, таким как продвижение, комфорт места, инфраструктура и интересные места, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые стоит посетить. Особенно высоко эксперты оценили музеи и общественные пространства.
«Интерес к Москве растет — это говорим не только мы сами, но и авторы исследования. По количеству запросов она занимает 14-е место в мире. Отдельную роль в этом сыграл чемпионат мира по футболу. Плюс, Москва была всегда удобной для визита — отдельно они отметили связность аэропортов, а метро, его развитие, уже давно стало объектом зависти для многих мировых столиц», — отметил Сергей Кузнецов.
В топ-5 городов вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона.
Ранее Москва заняла 38-е место в рейтинге инновационных городов мира Innovation Cities Global Index (2thinknow). По сравнению с результатом прошлого года она поднялась на 10 позиций.
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Теги:
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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